O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), fez uma avaliação em meio ao clima de fim de festa que virou o governo de Jair Bolsonaro. Nas palavras de Vieira, “o governo prometido por Bolsonaro acabou”. “O plano liberal de Guedes e o plano de combate à corrupção de Moro foram derrotados pela pandemia, rachadinhas e pelo casamento com o Centrão”, explicou. Uma possível saída de Sérgio Moro é possível graças a intervenção do presidente no comando da Polícia Federal. Guedes estaria insatisfeito com o projeto de aceleração do crescimento que está sendo criado pela ala militar. “Resta a ignorância boçal de Weintraub e Ernesto. E alguns generais tentando evitar o desastre”, afirmou o senador.

