Governo propõe salário mínimo de R$ 1.067

O governo quer um salário mínimo com aumento de R$ 22 em 2021. No Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) enviada ao Congresso nesta segunda-feira, 31, o valor proposto é de R$ 1.067 ante os R$ 1.045 atuais. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), enviada ao Congresso em abril, a expectativa é que o salário mínimo fosse um pouco maior, de R$ 1.079.

A Constituição obriga que o reajuste do mínimo tenha como piso a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano anterior. O valor proposto fica neste limite, calculado pela inflação projetada pelo governo. Caso isso mude, o valor do salário mínimo também terá de ser alterado.