Governo publica convocação a retorno imediato de servidores do INSS

Em meio à briga sobre o retorno ao trabalho presencial de peritos do INSS, o governo publicou em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) na tarde desta sexta-feira, 18, um edital que convoca os servidores de diversas unidades a retomar imediatamente os atendimentos nas agências. A medida foi assinada pelo secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco.

A Associação Nacional de Médicos Peritos (ANMP) tem protestado contra o retorno por discordar dos protocolos de segurança contra a covid-19 adotados pelo INSS e orientou peritos a não abrir os e-mails que os notificavam a retornar a seus postos de trabalho presencial. O edital do Diário Oficial torna a convocação pública.

Como você leu no BRP, com a briga em torno do retorno, o INSS acumula uma fila de cerca de 1 milhão de brasileiros aguarda uma perícia para receber benefícios do INSS.