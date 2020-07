Governo publica decreto que prorroga auxílio emergencial

O governo publicou no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 1, o decreto que confirma a prorrogação do auxílio emergencial por mais dois meses. O texto altera o Decreto nº 10.316, de 7 de abril.

A renovação do benefício foi anunciada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, em cerimônia no Palácio do Planalto. Ao todo, serão repassados R$ 1,2 mil, nos meses de julho e agosto, com R$ 600 em um mês e mais R$ 600 no outro. O valor será pago em quatro parcelas.

O decreto estabelece que a prorrogação vale para os requerimentos feitos até 2 de julho. A extensão do programa vai custar à União R$ 101,6 bilhões. Uma medida provisória que abre crédito extraordinário nesse valor também foi publicada nesta quarta-feira. A verba será destinada ao Ministério da Cidadania para fazer os pagamentos.