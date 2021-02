Governo quer enterrar CPI da Covid antes mesmo de sua abertura

O Planalto já deflagrou sua estratégia para impedir que a CPI da Covid seja instalada no Senado. Proposta pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) para investigar a responsabilidade do governo nas falhas do combate à pandemia do coronavírus, a CPI tem o apoio de 31 senadores – quatro a mais do que o necessário. O plano do governo é mostrar que a comissão é desnecessária já que todas as dúvidas podem ser esclarecidas pelo Ministério da Saúde.

Por isso, já está acertado que o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, será convidado para participar de uma audiência pública no Senado para responder as questões dos parlamentares. Ainda não há data para essa sessão.

A estratégia, até o momento, tem o aval do novo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Próximo do governo, o senador tenta administrar a situação. Não quer se desgastar com o Planalto deixando que uma CPI se instale apenas para fustigar o governo. Mas também não vai se expor politicamente, logo no início do mandato, barrando a investigação se Pazuello for mal na sua participação no Senado.