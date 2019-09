Governo quer permitir corte no salário de servidores

Equipe BR Político

O governo planeja apresentar ao Congresso uma PEC para flexibilizar as regras fiscais que controlam os gastos da União. A proposta pretende descriminalizar um eventual descumprimento da meta fiscal e também permitir que sejam acionadas medidas conhecidas como “gatilhos”, que têm o objetivo de controlar as contas públicas. Dentre elas, estão a possibilidade de redução temporária de jornada e de salário do servidor, exoneração de servidores não estáveis e corte de benefícios tributários. O governo acredita esses “gatilhos” permitiriam descongelar parte das verbas dos ministérios, por exemplo.

Com o Orçamento apertado, o Planalto articula a ideia junto ao Congresso e, segundo o Estadão, a medida será tratada como prioridade pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). O plano é aproveitar uma PEC que havia sido elaborada pelo deputado Pedro Paulo (DEM-RJ), que muda a regra de ouro. O texto, no entanto, será modificado para permitir mudanças em outras regras fiscais. A PEC deve ser enviada à CCJ da Câmara ainda nesta semana.

A regra de ouro é uma das três principais regras fiscais que regulam os gastos públicos. Ela impede que o governo contraia novas dívidas (por meio de empréstimos, por exemplo) para pagar despesas correntes, como salários de servidores. Outras regras são o teto de gastos, que limita o aumento das despesas à variação da inflação acumulada até junho do ano anterior, e a meta fiscal, que limita o endividamento do governo a, no máximo, R$ 139 bilhões.

Uma proposta semelhante, que permitiria cortes temporários nos salários de servidores de Estados e municípios endividados, não obteve maioria no STF. Apesar de o julgamento não ter sido concluído, seis dos onze ministros da corte se posicionaram contra a proposta.