Governo quer tributar cesta básica

Equipe BR Político

O governo quer tributar a cesta básica. A ideia seria substituir o benefício por uma devolução direta do dinheiro para as famílias mais pobres. O repasse seria feito via créditos no cartão do Bolsa Família. A medida fará parte da primeira etapa da reforma tributária que deverá ser enviada ao Congresso ainda este ano, de acordo com Vanessa Rahal Canado, assessora especial do ministro da Economia, Paulo Guedes.

O objetivo, segundo ela, é criar uma política social mais eficiente. Hoje, o governo deixa de arrecadar cerca de R$ 18 bilhões por ano com a desoneração da cesta básica, segundo o Globo. O plano é garantir que beneficiários do Bolsa Família tenham uma restituição de 100%. Segundo Vanessa, o modelo permitirá que o governo acompanhe se o dinheiro público está realmente sendo revertido em benefício social e não está sendo embolsado pelas empresas.

“Desonerar parcialmente a cesta básica é um movimento que, depois de um tempo, volta ao status quo. Mesmo que você enxugue, daqui a um tempo muitas coisas ‘básicas’ surgem e aumentam essa conta. Esse é um caminho, mas não é o ideal. O cenário ideal para melhorar a regressividade do imposto é a devolução (de dinheiro), independentemente do que as pessoas consomem”, afirma Vanessa.