Governo reabre fronteira com o Paraguai

O presidente Jair Bolsonaro usou o Twitter, nesta quinta-feira, 15, para anunciar a reabertura da fronteira terrestre do Brasil com o Paraguai, fechada desde março devido à pandemia de coronavírus. A decisão está publicada no Diário Oficial da União de hoje. A portaria diz que o prazo da restrição poderá ser prorrogado, “conforme recomendação técnica e fundamentada” da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

“As restrições de que trata esta portaria não impedem a entrada de estrangeiros no País por via terrestre, entre a República Federativa do Brasil e República do Paraguai, desde que obedecidos os requisitos migratórios adequados à sua condição, inclusive o de portar visto de entrada, quando este for exigido pelo ordenamento jurídico brasileiro”, escreveu o presidente na rede social.

Além da mensagem, Bolsonaro também publicou uma foto com o presidente do país vizinho, Mario Abdo Benítez, acompanhada de trecho da portaria da Casa Civil que determinou a reabertura dos postos fronteiriços.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, serão reabertas as fronteiras entre Foz do Iguaçu (PR) e Ciudad del Este; Ponta Porã (MS) e Pedro Juan Caballero; e Mundo Novo (MS) e Saltos del Guaira.