Governo recua em indicação para Anvisa após denúncia de contrato irregular

O presidente Jair Bolsonaro enviou ao Senado Federal um pedido para que desconsidere a indicação de Roberto Ferreira Dias para o cargo de diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A revisão foi publicada em despacho no Diário Oficial da União desta terça-feira, 27, e ocorre um dia depois de o nome do nomeado ser associado à assinatura de um contrato suspeito de irregularidade no Ministério da Saúde.

Apesar de já ter sido enviado para apreciação dos senadores, o nome de Roberto Ferreira Dias ainda não havia sido sabatinado pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado. Na semana passada, a CAS aprovou o nome de quatro novos diretores para a Agência, entre eles o do diretor-presidente, Antônio Barra Torres.

Como noticiou o Estadão, o contrato assinado por Roberto Ferreira Dias, que é diretor do Departamento de Logística em Saúde da Secretaria Executiva, foi no valor de R$ 133,2 milhões e pode ser cancelado pelo Ministério da Saúde. A pasta avalia abrir um procedimento interno para apurar a responsabilidade dos envolvidos no contrato.