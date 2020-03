Governo reduz projeção de crescimento para 2020

Enquanto no relatório Focus, divulgado pelo Banco Central, a projeção de crescimento da economia brasileira para 2020 passou de 2,17% para 1,99%, a Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Economia revisou sua expectativa de 2,4% para 2,1%. Os analistas de mercado financeiro, assim como o BC, também esperam um crescimento abaixo de 2%. O dado faz parte da nova grade de parâmetros que a equipe econômica utilizará para reestimar receitas e despesas do Orçamento. Essa revisão será anunciada até 22 de março, informa o Estadão.

Num cenário de impacto global na economia em razão do coronavírus, o secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues, admitiu na terça-feira, 10, que a retomada mais lenta deve comprometer as receitas e levar a um bloqueio de despesas no Orçamento para evitar o descumprimento da meta fiscal, que permite déficit de até R$ 124,1 bilhões.