Governo restringe entrada de estrangeiros por portos

O governo restringiu a entrada de estrangeiros por transportes aquaviários, como embarcações e navios, em portaria publicada em edição extra do Diário Oficial da União na tarde desta quinta-feira, 26. A restrição vale por 30 dias, independente da nacionalidade e atende a recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) pelos riscos de contaminação relacionados ao novo coronavírus.

Segundo o texto, o desembarque de estrangeiros será excepcionalmente autorizado caso seja necessária assistência médica ou para conexão de retorno aéreo ao país de origem.

A restrição não se aplica a brasileiros, imigrantes com residência definitiva no Brasil, profissionais estrangeiro em missão a serviço de organismo internacional, funcionários estrangeiros acreditados junto ao governo brasileiro e cônjuges, companheiros, filhos, pais ou curadores de brasileiros e portadores do Registro Nacional Migratório. Também não impede a continuidade do transporte e do desembarque de cargas, sem que haja desembarque de tripulantes.

Estrangeiros que descumprirem as regras serão repatriados ou deportados imediatamente e considerados inabilitados de pedir refúgio. Outros casos não contemplados pela portaria serão decididos pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Na semana passada, o governo brasileiro já havia publicado um decreto fechando as fronteiras terrestres do país para a entrada de estrangeiros.