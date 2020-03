Governo revisa crescimento do PIB para 0,02%

O governo revisou a sua previsão do crescimento do PIB do Brasil para o ano dos 2,1%, anteriormente previstos oficialmente, para 0,02%. A revisão para um patamar de crescimento quase nulo ocorre pouco depois da aprovação do pedido de decretação de estado de calamidade pública no Senado, em uma semana de explosão de casos do coronavírus e do início da decretação de medidas de restrição para a contenção do espalhamento da doença no País.

Ao revisar a previsão, no entanto, o governo divulgou contas ultrapassadas para o Orçamento de 2020. Mesmo com os dados ultrapassados, o governo aponta já um rombo inicial de R$ 161,623 bilhões e necessidade inicial de bloqueio das contas públicas de R$ 37,553 bilhões para o cumprimento da meta de R$ 124,1 bilhões. Com a calamidade reconhecida pelo Congresso, no entanto, o governo não precisará mais fazer o bloqueio de despesas. Pelos dados do Orçamento, o governo previu uma queda de R$ 32,728 bilhões de receitas e aumento de R$ 6,330 bilhões de despesas.