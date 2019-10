Governo sem plano ‘concreto’ de pôr militares em Serra Pelada

Equipe BR Político

De acordo com o porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rêgo Barros, o governo não tem interesse “concreto” em colocar gestão militar na região de garimpo de Serra Pelada, no sul do Pará.

Mais cedo, nesta terça-feira, 1, em discurso improvisado a garimpeiros, o presidente disse que, se houver amparo legal, vai enviar as Forças Armadas para atuar na região de Serra Pelada. A ideia é assegurar a exploração mineral no local, segundo ele.

“Entendo que o fato de (Bolsonaro) interagir com garimpeiros possa lhe ter permitido esboçar algumas ideias, mas de concreto não temos nada neste sentido (interesse mudar a gestão no local)”, disse Rêgo Barros.