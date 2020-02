Governo sem pressa para nomear Regina Duarte

Equipe BR Político

O governo “não tem pressa” para fazer a nomeação da atriz Regina Duarte como secretária Especial de Cultura. A afirmação foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro, nesta quarta-feira, 5, quando completa uma semana de que a atriz aceitou o casamento com o governo.

“Ela tem um acerto com a Globo ainda. A gente está conversando, não tem pressa, não. Se fizer correndo as coisas, não dá certo. Quero o bem dela, é uma pessoa que tem um coração muito grande. Na política você tem que ter um pouco de maldade. Entrou na política, entrou num liquidificador, no caldeirão”, disse Bolsonaro, na saída do Palácio da Alvorada.

Bolsonaro também reclamou do ator José de Abreu, que vem criticando Regina, e disse que ele está “massacrando” a futura secretária de Cultura por ter aceitado seu convite.