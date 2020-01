Governo suspende lançamento de edital anunciado por Alvim

Equipe BR Político

O governo suspendeu o lançamento que deveria ocorrer nesta semana, do edital do Prêmio Nacional das Artes. O anúncio da premiação foi feito na última quinta-feira, 16, pelo então secretário Especial de Cultura, Roberto Alvim, no vídeo que motivou sua demissão.

A ideia do edital era distribuir R$ 20 milhões de forma igualitária para as cinco regiões do Brasil. O Seriam selecionadas 5 óperas, 25 espetáculos teatrais, 25 exposições individuais de pintura e 25 de escultura, 25 contos inéditos, 25 CDs musicais originais e 15 propostas de histórias em quadrinhos. Os prêmios seriam de R$ 25 mil a R$ 1,1 milhão, conforme a categoria.

A secretaria informou nesta quarta-feira, 22, que a proposta será entregue ao novo secretário de Cultura para “reavaliar” a sua continuidade. Segundo fontes do Estadão que participaram da elaboração do edital, a equipe da secretaria já considera a ideia “arquivada” por ter ficado fortemente ligada a Alvim e ao discurso com pitadas nazistas.