Visitas a presidiários seguem suspensas por mais 30 dias

O governo suspendeu por mais 30 dias a visita a detentos que estão em presídios federais. A proibição está publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 29. As visitas vêm sendo suspensas desde 24 de março.

Além da visitação, o Departamento Penitenciário Nacional também proibiu o atendimento de advogados, as atividades educacionais, de trabalho, as assistências religiosas e as escoltas. A medida foi adotada como forma de prevenção e controle de riscos do novo coronavírus.

Além disso, a portaria determina que as penitenciárias federais deverão adotar providências necessárias para promover o isolamento máximo dos presos maiores de 60 anos ou com doenças crônicas durante as movimentações internas nos estabelecimentos.

Segundo balanço do Depen, do Ministério da Justiça, foram registrados 4.472 casos de Covid-19 nas penitenciárias brasileiras até esta manhã, com 59 mortes e 1.004 casos ainda suspeitos.