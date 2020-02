Governo tem cronograma de privatizações para seguir

Equipe BR Político

O governo federal conta agora com um cronograma de desestatização. Após um ano sem grandes avanços no tema, que é parte importante da plataforma econômica liberal do ministro Paulo Guedes (Economia), o secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, Salim Mattar, apresentou na última semana, em evento com empresários, um cronograma de ação para as privatizações.

De acordo com o plano do governo, a meta é privatizar a Telebrás até julho de 2021, na sequência, os Correios até dezembro do mesmo ano, e a Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), até janeiro de 2022. Para este ano, o planejamento do governo prevê a venda da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias (agosto), Empresa Gestora de Ativos (outubro) e a Casa da Moeda (dezembro). Outras 14 estatais estão listadas no cronograma de desestatização.