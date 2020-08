Governo tem derrota no Senado e PL do Código de Trânsito sai de pauta

O governo sofreu uma derrota no Senado nesta terça-feira, 18. Foi aprovado um requerimento que retirou de pauta o projeto de lei que trata do novo Código de Trânsito, incluindo uma maior validade para a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O placar para retirar da pauta foi de 39 a 31.

No Twitter, o líder da minoria na Casa, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), comemorou. “É, sobretudo, uma vitória em defesa da vida! As mudanças propostas no PL devem ser debatidas com a sociedade e com o tempo que a importância da matéria pede, e não durante uma pandemia!”, disse.