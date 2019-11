Governo tenta acelerar processos de venda de estatais

Equipe BR Político

Entre as medidas econômicas que o governo deve apresentar na próxima semana, a equipe do Ministério da Economia estuda enviar ao Congresso um projeto de lei para acelerar o processo de privatização de estatais.

Segundo informações do Estadão/Broadcast, o plano é conseguir a autorização antecipada dos parlamentares para vender uma lista de empresas. O objetivo é ganhar de seis a oito meses num processo que hoje leva em média dois anos.

O plano está dentro do chamado “fast track” (“via rápida”), plano para acelerar as privatizações defendido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. A lista de quais empresas seriam vendidas ainda será definida pela equipe econômica com o presidente Jair Bolsonaro.