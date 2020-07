Governo tenta adiar início do novo Fundeb

O governo federal tenta mudar o texto do novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) em cima da hora. Segundo publica a Folha, o Planalto tenta convencer os líderes da Câmara a alterar o início das mudanças para 2022, utilizando os recursos previstos para 2021 para implementação do chamado Renda Brasil.

A ideia já vinha sendo alardeada por membros da equipe econômica há alguns dias. Paulo Guedes gostaria de utilizar os recursos que seriam utilizados no maior repasse do governo para o Fundeb no Renda Brasil. O programa é considerado uma das prioridades do governo para o segundo semestre e uniria diversos programas sociais. No relatório da deputada Professora Dorinha (DEM-TO), o repasse do governo para o Fundeb passaria de 10% para 12,5% em 2021.