Governo tenta montar alguma proposta de reforma administrativa

A desorganização interna do governo em relação à discussão da reforma administrativa é tão grande que é difícil prever qual será o conteúdo do texto que deverá ser enviado ao Congresso nos próximos dias. Na verdade, o governo preferia nem estar mexendo com esse asssunto agora, mas o presidente Jair Bolsonaro sabe que será ruim para a imagem do governo simplesmente deixar o assunto de lado e pediu para que uma proposta seja finalizado esta semana.

O presidente, claro, terá poder de veto sobre esse texto. Mas já insistiu que não existe a menor hipótese de a proposta incluir qualquer ponto que mexa com os atuais servidores.