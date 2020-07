Governo trabalha para adiar discussão sobre Fundeb

Poucas horas antes de a Câmara começar a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que torna permanente o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e aumenta contribuições da União reunião com lideranças do Congresso Nacional, na manhã desta segunda-feira, 20, o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, sugeriu adiar a votação em pelo menos uma semana, sob argumento de que o novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, precisa conhecer melhor o tema, segundo parlamentares que participaram do encontro disseram ao Broadcast Político.

Em nota, a assessoria de Ramos afirmou que “há de se levar e conta que o ministro da Educação tomou posse há menos de uma semana e não pode participar dos debates com profundidade”. Também disse que o governo quer “construir uma solução com o Congresso Nacional o mais rápido possível, pois se trata de uma pauta relevante para o País”.

A estratégia do governo, no entanto, é ganhar tempo para conseguir apoio da maioria dos deputados contra a proposta, que prevê o aumento da complementação da União no fundo de 10% para 20%.