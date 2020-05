Governo troca chefia da PRF e do Depen

O governo trocou nesta sexta-feira, 22, os comandos da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Departamento Penitenciário Nacional (Depen). A mudança é consequência da troca de ministros na pasta da Justiça e Segurança Pública há quase um mês. A portaria está publicada no Diário Oficial da União de hoje e é assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Netto.

Foram exonerados os diretores-gerais Adriano Marcos Furtado, da PRF, e Fabiano Bordignon do Depen. Para o lugar deles, foram nomeados Eduardo Aggio de Sá, para o cargo de diretor-geral da PRF, e Tânia Maria Matos Ferreira Fogaça, paro o cargo de diretora-geral do Depen.

Quem são os novos diretores

Aggio ingressou na PRF em 2005 e já atuou como diretor de Políticas de Segurança Pública no Ministério da Segurança Pública e Assessor Especial da Secretaria de Governo e Secretaria-Geral da Presidência da República. Tânia era superintendente da PF no Rio Grande do Norte e passou pela Força-Tarefa Penitenciária Federal de Mossoró (RN). Também esteve envolvida nos trabalhos de combate à rebelião na Penitenciária de Alcaçuz (RN).