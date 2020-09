Governo troca secretário de Biodiversidade

O Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 21, traz mudança no comando da Secretaria de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente. O posto agora será ocupado por Maria Beatriz Palatinus Milliet, que já atuava na pasta como diretora do Departamento de Comunicação da antiga Secretaria de Ecoturismo. Ela substitui o brigadeiro Eduardo Serra Negra Camerini, que estava à frente da área desde maio do ano passado.

O documento também traz os titulares das três secretarias recém-reestruturadas pela pasta. A única mudança ocorreu na ex-Secretaria de Relações Internacionais, que passou a ser Secretaria de Clima e Relações Internacionais e será comandada por Marcus Henrique Morais Paranaguá, nomeado no lugar de Eduardo Lunardelli Novaes, que passa a ser adjunto da Secretaria Executiva do Ministério.

A Secretaria de Ecoturismo agora é Secretaria de Áreas Protegidas; e a Secretaria de Florestas e Desenvolvimento Sustentável passou a ser intitulada Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais.

De acordo com o Diário Oficial, os titulares das secretarias renomeadas permanecem os mesmos: Andre Pitaguari Germanos e Joaquim Alvaro Pereira Leite, respectivamente.