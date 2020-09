Governo vai bancar diárias de bombeiros enviados ao Pantanal

O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou nesta segunda-feira, 21, que o governo federal vai bancar as diárias de bombeiros que se deslocaram para o Mato Grosso e para o Mato Grosso de Sul a fim de atuar no combate aos incêndios no Pantanal.

Em nota divulgada hoje, a pasta informa que o ministro André Mendonça conversou, no último sábado, 19, com os governadores Mauro Mendes (DEM-MT) e Reinaldo Azambuja (PSDB-MS) para oferecer a ajuda.

O governo afirma ainda que “realiza um levantamento nos dois Estados para entender a real necessidade” do efetivo para atuar na região. As queimadas já atingiram 15% da área do Pantanal. Na semana passada, o governo mandou o ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, a Mato Grosso, anunciar recursos. Ao todo, a pasta liberou R$ 13,9 milhões para o enfrentamento das queimadas. De acordo com o Ministério da Defesa, as Forças Armadas coordenam operação de combate aos incêndios que emprega, neste momento, 542 profissionais.

“A Senasp também está em contato com outros Estados para verificar a disponibilidade de mobilização de efetivo. Além de custear as diárias, a Pasta poderá oferecer apoio logístico às unidades que disponibilizarão os profissionais”, diz o texto. Ao menos 31 bombeiros paranaenses foram enviados ao Mato Grosso do Sul para ajudar no combate aos incêndios.