Governo vai criar Secretaria da Amazônia, diz Salles

Equipe BR Político

Depois de vivenciar uma série de crises ambientais ao longo do primeiro ano do governo, de acordo com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, a pasta pretende criar a Secretaria da Amazônia. A intenção é de que a repartição seja viabilizada já em fevereiro. A sede será em Manaus, escreveu o ministro no Twitter, na manhã desta quarta-feira, 8.

Segundo Salles, a secretaria “ajudará muito na viabilização das ações de fiscalização e promoção do desenvolvimento sustentável para toda a região”, escreveu.

Entre as atribuições da pasta está o cuidado com a “bioeconomia”, o ecoturismo e a implementação de outros pontos da agenda do ministro, como o “pagamento por serviços ambientais” a proprietários de terra e a exploração econômica da Amazônia.