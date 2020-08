Governo vai desativar cargo de porta-voz da Presidência

O governo decidiu desativar o cargo de porta-voz da Presidência da República. Em nota, as assessorias de Comunicação da Secretaria de Governo e do Ministério das Comunicações confirmaram na quarta-feira, 26, que um decreto será publicado nas próximas semanas com a desativação do posto, que atualmente é ocupado pelo general Otávio Rêgo Barros.

A justificativa para o fim do cargo é a reestruturação da Comunicação do governo, desde a criação do Ministério das Comunicações e do Decreto de 14 de agosto que estabeleceu a estrutura regimental da Pasta e “selou a nova concentração de competências e quadro de cargos e funções no que se refere à comunicação de governo”.

A informação de que o general Otávio Rêgo Barros seria desligado do cargo foi antecipada ontem cedo pelo Broadcast Político. Desde que o presidente Jair Bolsonaro passou a intensificar as paradinhas na saída do Palácio da Alvorada, Rêgo Barros foi escanteado e deixou de fazer os briefings quase diários à imprensa no Palácio do Planalto.