Governo vai liberar entrada de estrangeiros no Brasil

Com o Brasil passando da marca de 90 mil mortos e tendo um novo recorde diário no número de contaminados, o governo de Jair Bolsonaro tenta ampliar o “liberou geral” das medidas de isolamento. A última do Planalto, que deve sair ainda hoje em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), é permitir que turistas estrangeiros voltem a passear pelas paisagens tupiniquins. A medida deve afetar apenas quem chega por vias aéreas. As fronteiras terrestres e marítimas deverão permanecer fechadas, segundo o Estadão. Já os brasileiros, por enquanto, continuam barrados em boa parte do mundo graças ao descontrole da pandemia de coronavírus por aqui.