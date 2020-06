Governo volta a divulgar total de mortos por covid em site

Após recuar no remanejamento de verba do orçamento do Bolsa Família para a Secom, o governo federal deu outro passo atrás nesta terça, 9, ao voltar a apresentar o número total de mortos e infectados pela covid-19 no portal covid.saude.gov.br. Um dia antes, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandara o Ministério da Saúde recolocar esses dados no ar, além de informações sobre a curva de notificações da doença no País depois que o governo federal os retirou do site, passando a divulgar apenas os dados de casos e óbitos registrados nas últimas 24 horas. A OMS também cobrou do governo transparência na divulgação dos dados pela “confusão”, materializada pelo apagão total do site na última sexta, 5.

Para o presidente Jair Bolsonaro, o ideal é divulgar apenas os óbitos do dia, mas o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou nesta tarde na sessão da Comissão Externa de Ações contra o coronavírus, na Câmara dos Deputados, que as mortes passadas também devem ser divulgadas. A pasta também atrasou a divulgação das informações, antes disponíveis a partir das 17h, o que foi comemorado pelo chefe do Planalto. “Acabou a matéria do Jornal Nacional“, disse ele.