Governo de SP prepara plano de ação para o coronavírus

Equipe BR Político

Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 31, o governo de São Paulo apresentou planos de ação que será adotado no Estado para conter a propagação do novo coronavírus. Participaram da coletiva o governador João Doria (PSDB) e o prefeito da Capital Paulistana, Bruno Covas (PSDB), além de representantes da Secretaria da Saúde.

Os tucanos anunciaram a criação de um comitê estratégico para ações relacionadas ao coronavírus. “Foi elaborado um plano de contingência com o Ministério da Saúde que tem três eixos: vigilância em saúde, assistência e comunicação. Temos leitos para fazer o atendimento de casos, o que não é a situação desses três casos suspeitos, que estão sendo atendidos em casa”, explica o secretário de Estado da Saúde José Henrique Germann.

A gestão estadual informou que R$ 200 mil foram destinados para a aquisição de kits diagnósticos para o Instituto Adolfo Lutz. Com esse valor será possível realizar pelo menos 200 testes. Bruno Covas garantiu que “não há necessidade de alarde e de mudar a rotina; o governo está preparado.”

O secretário da Saúde, José Henrique Germann, explica que o plano de ação traçado será dividido em três eixos principais: vigilância em saúde, assistência e comunicação. O primeiro, irá considerar a forma de transmissão do coronavírus. A vigilância, ficará atenta aos casos suspeitos. No Brasil há nove casos suspeitos, sendo três no Estado de São Paulo. Os pacientes estão em isolamento domiciliar.