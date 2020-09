Governo troca secretários no MEC e Imprensa Nacional

O Diário Oficial da União (DOU), desta terça-feira, 29, traz mudanças no organograma do segundo terceiro escalão do governo. O secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, Ariosto Antunes Culau, foi exonerado do cargo e nomeado como diretor-geral de Imprensa Nacional.

Para o lugar dele, no MEC, foi indicado Wandemberg Venceslau, que é servidor de carreira do Ministério da Economia.

O diretor de Imprensa Nacional demitido, Pedro Antonio Bertone Ataide não foi reconduzido para nenhum outro cargo.

Pelo Twitter, o ministro da Secretaria de Governo, Jorge de Oliveira, agradeceu os serviços prestados por Ataide e desejou sucesso a Culau no novo posto.