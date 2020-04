‘Grande problema não é quem trocar, mas por que trocar’ chefe da PF, dispara Moro

O ministro Sérgio Moro afirmou que o grande problema da exoneração de Maurício Valeixo do comando da Polícia Federal não era a troca em si, mas o motivo que levou o presidente Jair Bolsonaro a “insistir’ em fazê-la. “O grande problema é que não é quem colocar (no lugar de Valeixo), mas por que trocar”, disse ele em pronunciamento de demissão do cargo nesta manhã de sexta, 24. A resposta, o próprio Moro deu. “O presidente Jair Bolsonaro informou que tinha preocupação com os inquéritos no STF e que a troca seria oportuna por esse motivo, mas também não é uma razão que justifique a troca”, respondeu o titular da Segurança para reforçar a mensagem de que Bolsonaro quis interferir politicamente na instituição, inclusive, revelando que o chefe do Planalto queria uma Polícia Federal particular para poder “ligar, colher informações, relatórios de inteligência”.