Grande São Paulo tem 89% dos leitos de UTI ocupados

A taxa de ocupação de leitos para pacientes com covid-19 chegou a 89% na região metropolitana de São Paulo. Na tentativa de desafogar o sistema, a partir do próximo final de semana, os leitos no interior do Estado reservados a infectados pelo novo coronavírus passarão a ser usados também por pacientes da Capital.

O anúncio foi feito pelo secretário de Saúde do Estado, José Henrique Germann Ferreira, durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 30. A taxa de ocupação de leitos no interior do Estado está em 69,3%, segundo o secretário.

O Estado tem hoje 28.628 casos e 2.375 óbitos pela covid-19, são 128 mortes a mais do que o registrado ontem. De acordo com o secretário, as velocidades de avanço da doença entre ontem e hoje, de 10% ao dia para caso e 6% ao dia para mortes, são os mesmos das últimas duas semanas.