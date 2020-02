Greenpeace sobre Bolsonaro: ‘Postura incondizente com o cargo’

Equipe BR Político

Em resposta aos comentários feitos pelo presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira, 13, o Greenpeace disse que lamenta que o chefe do Executivo “apresente postura tão incondizente com o cargo que ocupa”. Pela manhã, Bolsonaro chamou a ONG internacional de “lixo” e “porcaria”. Por conta das declarações do presidente, “Greenpeace” foi um dos assuntos mais comentados hoje nas redes sociais.

“Ao longo da história, nossa postura crítica a quem promove a destruição ambiental já causou muitas reações desequilibradas dos mais diferentes personagens. Estamos apenas diante de mais uma delas. Nestes casos, o incômodo de quem destrói o meio ambiente soa como elogio”, diz trecho da nota do Greenpeace.

A organização de proteção ambiental existe há quase meio século e está presente em 55 países. No Brasil, atua há 28 anos. Ontem, a ONG criticou a formação do Conselho da Amazônia, que contará exclusivamente com membros do governo federal, sem participação dos governadores dos Estados da Amazônia.

“No Brasil, temos criticado e combatido as políticas do governo que levaram ao aumento do desmatamento e ao desmantelamento dos órgãos de fiscalização, além de nos posicionarmos contra os absurdos ataques aos direitos dos povos indígenas”, destaca a nota.