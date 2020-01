Gretchen diz que Carlos Bolsonaro é ‘apaixonado’ por Thammy

Equipe BR Político

A aparentemente inexplicável fixação do vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) pelo ator Thammy Miranda ganhou um novo episódio. Na terça-feira, 21, em meio a uma série de postagens nos stories do Instagram sobre política, o filho do presidente Jair Bolsonaro publicou uma foto de Thammy antes da transição de gênero. Mesmo que sem qualquer comentário ou legenda, a postagem é considerada uma exposição.

A cantora Gretchen, que é mãe de Thammy logo respondeu o vereador e o chamou para um “tete a tete”. Pelo Twitter, ela escreveu:”É incrível, Carlos Bolsonaro, como você é apaixonado pelo meu filho. Tá doido pra entrar na nossa família. Mas meus filhos homens estão todos casados. Só lamento”, ironizou.