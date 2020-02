Greve de petroleiros chega ao 11º dia

Equipe BR Político

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) informa nesta terça, 11, que a greve do setor obteve aderência de mais cinco plataformas e dois terminais, somando 102 unidades da Petrobrás mobilizadas em 13 Estados. As novas adesões vieram de trabalhadores do Terminal de São Caetano do Sul (SP), do Terminal Aquaviário de Barra do Riacho (ES) e das plataformas que incluem a P-58, que opera no pré-sal da Bacia do Espírito Santo.

A entidade também informa haver ingressado com recurso no Tribunal Superior do Trabalho contra as recentes decisões tomadas pelo ministro Ives Gandra “favoráveis à Petrobrás”, como a exigência pela permanência de 90% dos efetivos operacionais em seus postos de trabalho, sob pena de multa que varia de R$ 250 mil, R$ 500 mil por dia a R$ 4,5 milhões por dia.

“Em vez de negociar com a FUP, a gestão da empresa (Petrobrás) anunciou contratações temporárias, medida que coloca em risco os trabalhadores e as próprias unidades, cuja operação exige profissionais extremamente qualificados e treinados. Em 11 dias de greve, os petroleiros seguem mobilizados em todo o país, cobrando a suspensão das demissões na Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Paraná (Fafen-PR), previstas para terem início na sexta-feira, 14, e o cumprimento do Acordo Coletivo de Trabalho”, afirma a federação em nota.