Gripado, papa Francisco cancela ida a retiro de quaresma

Equipe BR Político

Depois de já ter cancelado compromissos ao longo da última semana, o papa Francisco anunciou neste domingo, 1, que por conta de um resfriado, ele não vai ao retiro de quaresma com a cúria. O comunicado foi feito na praça São Pedro, durante a primeira aparição do pontífice desde quarta. “Infelizmente, um resfriado me obriga a não participar este ano”, declarou.

O retiro ocorre em Ariccia, ao sul de Roma, e está programado para começar ainda neste domingo. A saúde do pontífice preocupa por dois motivos: a idade avançada – 83 anos – e o fato de que Francisco não possui parte de um pulmão. Ele sofreu uma cirurgia quando tinha pouco mais de 20 anos, em Buenos Aires, depois de um episódio de tuberculose, de acordo com o biógrafo Austen Ivereigh. Além disso, a Itália, que cerca o Vaticano, é o país mais afetado pelo novo coronavírus fora da Ásia.