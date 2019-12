Grupo de centro lança seu site

Marcelo de Moraes

Depois de fazer algumas prévias em vídeos, o movimento liderado por partidos integrantes do Centrão e que defendem uma proposta de centro para o Brasil colocou neste domingo o seu site no ar. Usando o endereço obrasilemmovimento.com.br, o grupo político tenta se apresentar como uma opção aos extremos da direita e da esquerda. Por essa visão, a direita seria representada pelo bolsonarismo e a esquerda pelo petismo.

Fazem parte do movimento partidos como o PP, PL, MDB, Solidariedade, entre outros integrantes do Centrão. Embora isso não seja assumido publicamente, o grupo gostaria que seu candidato aço Planalto em 2022 seja o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), principal líder político do Centrão.

“Os extremos divergem, mas o centro converge. Para nós, não importa de onde uma ideia vem; mas para onde uma ideia leva. Se você também acredita que há sempre um caminho entre os extremos, seja bem-vindo”, diz o texto de apresentação.