Grupo de governadores pede retomada ‘imediata’ de leitos do SUS desabilitados

Em carta à Nação, os nove governadores que compõem o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal pedem habilitação imediata de leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) e cobram do governo federal o retorno do auxílio emergencial.

O documento, que foi divulgado no domingo, 8, enfatiza que a reativação dos leitos é medida é vital “sob pena de se agudizar o problema do subfinanciamento em meses decisivos no enfrentamento à pandemia”. O País enfrenta a segunda onda da pandemia da covid-19 e está há 18º dias com registros de mortes acima de 1 mil pacientes.

Na semana passada, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), prometeu ir à Justiça contra o Ministério da Saúde pelos leitos desativados no Estado. “Em plena pandemia, numa das fases mais difíceis da 2ª onda, (o governo) desabilitou 3.258 leitos. Houve drástica redução de leitos financiados pelo Ministério da Saúde”, afirmou o tucano, em coletiva de imprensa.

No final de semana, o Ministério da Saúde solicitou ao Ministério da Economia um reforço de caixa de R$ 5,2 bilhões para custear principalmente leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinados a pacientes com covid-19 no País. O número de leitos financiados pelo governo federal vem caindo desde o ano passado.

Auxílio emergencial

Sobre a retomada do pagamento de benefício à parcela mais vulnerável da população, os governadores destacam que a “persistência da pandemia gera múltiplos efeitos econômicos e sociais, demandando medidas compensatórias para as famílias”.

O grupo também agradece a solidariedade da população e o empenho de “todos os estados brasileiros e dos seus profissionais” que estão recebendo e cuidando de pacientes” da região.

Assinam a carta o presidente do Consórcio, governador Flávio Dino (MA), e o governadores Gladson Lima, Waldez Góes (AP), Wilson Lima (AM), Mauro Mendes (MT), Helder Barbalho (PA), Marcos Rocha (RO), Antônio Denarium (RR) e Mauro Carlesse (TO).