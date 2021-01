Grupo de líderes protocola novo pedido de impeachment de Bolsonaro

Grupo formado pelos líderes da minoria, da oposição e de seis partidos de esquerda na Câmara e os presidentes nacionais dessas legendas anunciaram na quarta-feira, 20, em nota, que protocolarão um novo pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro por causa da “omissão” e “responsabilidade” do governo durante a pandemia. Além da minoria e oposição, assinam a nota as lideranças e presidentes nacionais de PT, PSB, PDT, PSOL, PCdoB e Rede.

A nota afirma que a crise no Brasil é marcada pela “incapacidade” do governo em conter a pandemia, a falta de um plano de vacinação e a situação econômica e social piorada pelo fim do auxílio.

Os líderes reforçam ainda o pedido de instalação de uma comissão parlamentar mista de inquérito (CPMI) para investigar o “fiasco” na gestão do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que, segundo eles, “se omitiu no período mais crítico da saúde brasileira”.

Para a próxima terça, 26, o grupo anunciou que fará um ato no Salão Verde da Câmara em que pedirão a volta imediata dos trabalhos do Congresso. “O Congresso não pode parar frente ao agravamento da crise no País”, disseram no comunicado.

Entre outras deliberações, as lideranças decidiram enviar uma carta à Embaixada da China em que pedirão uma reunião extraordinária com o embaixador na próxima semana para tentar viabilizar os insumos necessários para o enfrentamento à covid-19.