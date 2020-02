Grupo de Maia bombardeia CPMF

Vera Magalhães

Novo vídeo (veja abaixo) do grupo do Centro na política, que se aglutina desde o ano passado em torno do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), investe contra as novas tentativas de setores do empresariado capitaneados por Flávio Rocha que, com incentivo tácito do ministro Paulo Guedes, insistem na criação de um imposto nos moldes da CPMF.

Com imagens históricas que rememoram a luta para derrubar o tributo no governo Lula, depoimento de empresários, economistas e até do apresentador José Luiz Datena detonando o tributo, por ser injusto, o vídeo deixa claro que não há espaço para a volta da CPMF no bojo da discussão da reforma tributária.

A ideia é reforçar as propostas que já correm na Câmara e no Senado e agora serão sistematizadas. Flávio Rocha, empresário do setor do varejo e criador do grupo batizado de Brasil 200, tem insistido na criação de um imposto sobre pagamentos, algo que agrada também o ministro Paulo Guedes.