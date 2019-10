Grupo vaia e grita ‘Lula Livre’ em palestra de Dallagnol

Equipe BR Político

O procurador da República Deltan Dallagnol já não dá palestras tranquilamente com público 100% fiel a suas teorias, como o de suas pregações em igrejas, em que até já falou que ele seria um emissário de Deus na terra para combater a corrupção. As vaias no sábado, 19, vieram de participantes de um evento sobre ética da Associação Médica do Rio Grande do Sul, informa o site GaúchaZH. Paulo Kruse, presidente do Sindilojas Porto Alegre, entidade parceira do evento, afirmou que os manifestantes eram corpos estranhos. “Quando ele começou a falar, surgiu um grupo protestando, gritando “Lula livre”. A plateia, de uma maneira geral, se revoltou e praticamente expulsou essas pessoas”, disse.

O site The Intercetp Brasil e a Folha revelaram conversas atribuídas ao procurador da força-tarefa da Lava Jato em que ele mostra sua política de aproveitar o ensejo da operação para expandir seus rendimentos por meio de palestras. “Vamos organizar congressos e eventos e lucrar, ok? É um bom jeito de aproveitar nosso networking e visibilidade (…) Antes de darmos passos para abrir empresa, teríamos que ter um plano de negócios e ter claras as expectativas em relação a cada um. Para ter plano de negócios, seria bom ver os últimos eventos e preço (…) As palestras e aulas já tabeladas neste ano estão dando líquido 232k. Ótimo… 23 aulas/palestras. Dá uma média de 10k limpo”, afirmou Deltan.

Às publicações, Dallagnol respondeu que “é lícito a qualquer procurador, como já decidido pelas corregedorias do Ministério Público Federal e do Conselho Nacional do Ministério Público, aceitar convites para ministrar cursos e palestras gratuitos ou remunerados. Palestras remuneradas são prática comum no meio jurídico por parte de autoridades públicas e em outras profissões”.

Já em resposta aos insultos em Porto Alegre, Dallagnol publicou no Twitter neste domingo, 20, um vídeo dos participantes aplaudindo-o, com a mensagem: “Esse é o outro lado do vídeo que está circulando na internet”.