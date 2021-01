Grupos cristãos protocolam pedido de impeachment de Bolsonaro

Lideranças religiosas cristãs protocolaram na tarde desta terça-feira, 26, um novo pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro. Lideranças de denominações anglicanas, luteranas, metodistas e também pastores evangélicos e padres católicos entregaram o impeachment na Câmara. Dentre as assinaturas estão representantes da Comissão Brasileira Justiça e Paz da Conferência Nacional de Bispos do Brasil (CNBB) e a Aliança de Batistas do Brasil.

O pedido argumenta que o presidente da República cometeu crime de responsabilidade ao não adotar medidas de prevenção ao coronavírus, que já causou mais de 200 mil mortes no Brasil. A decisão de abrir ou não o impeachment é do presidente da Câmara. A eleição, que deve colocar ou Baleia Rossi (MDB-SP) ou Arthur Lira (PP-AL) no cargo acontece na próxima segunda-feira, 1.

Confira o pedido protocolado: