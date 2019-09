GSI avisa a Aras que ele será novo PGR

Vera Magalhães

O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República comunicou ao subprocurador-geral da República Augusto Aras que ele será indicado nesta quinta-feira por Jair Bolsonaro como o novo procurador-geral da República.

Informei mais cedo aqui no BRP que Aras tinha voltado a ser favorito ao cargo nos últimos dias. Ele teve três reuniões recentes com Bolsonaro e também esteve com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre, e do STF, Dias Toffoli.

O anúncio oficial deve sair em breve.