GSI trava acesso a documentos públicos

Equipe BR Político

O Gabinete de Segurança Institucional, órgão a qual a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) está subordinada, está travando o acesso a documentos públicos. O Globo tentou, via Lei de Acesso à Informação, obter papéis que ficaram em segredo por no mínimo cinco anos. O jornal solicitou 94 documentos com dados sobre aspectos socioeconômicos, da conjuntura ambiental, de aspectos da segurança estratégica, de segurança pública e criminalidade e teve 91 pedidos rejeitados.

A GSI, com base em uma lei de 1999, alegou que os dados iriam expor funcionários da Abin e que tratam de temas de sensibilidade para o Estado. Desde 2012, a GSI nega acesso a 33% dos pedidos feitos ao órgão por meio da LAI.