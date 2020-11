Guedes admite haver ‘repique’ de covid-19 no Brasil

O ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu nesta segunda, 23, haver um aumento de casos de covid-19 no Brasil, durante evento promovido pela Firjan.

“Parece que está havendo repiques. São ciclos, vamos observar. Fato é que a doença cedeu substancialmente. As pessoas saíram mais, se descuidaram um pouco. Mas tem características sazonais da doença, estamos entrando no verão, vamos observar um pouco. Nós que não somos especialistas…”, disse ele.

O Brasil tem 169.205 mortes por coronavírus confirmadas até as 8h desta segunda-feira, segundo levantamento do consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

Na domingo, às 20h, o balanço indicou: 169.197 mortes, 181 em 24 horas. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 484. A variação foi de 43% em comparação à média de 14 dias atrás, indicando tendência de alta nas mortes por covid. Os números, no entanto, podem ter influência da falta de atualização de dados do Ministério da Saúde nas últimas semanas.

O tema da covid preocupa o ministro pelo impacto que pode ter no mercado de trabalho. Segundo Guedes, “nós possivelmente vamos chegar ao fim deste ano perdendo 300 mil empregos”.