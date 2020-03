Guedes afirma que enviará tributária na semana que vem

Equipe BR Político

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que enviará a reforma tributária na semana que vem, informa o Estadão. O ministro participou nesta quinta-feira, 5, de um almoço com o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, e empresários, com a presença do presidente Jair Bolsonaro. A comissão mista formada no Congresso para discutir a tributária teve sua primeira reunião na quarta-feira, 4, presidida pelo senador Roberto Rocha (PSDB-MA).

Na tarde desta quinta, Guedes se reúne também com diretores do Instituto de Estudos do Desenvolvimento Industrial (Iedi), para discutir a reforma. O Instituto defende a criação de um imposto de valor agregado (IVA). Na PEC 45, proposta formulada pelo economista Bernard Appy que caminha na Câmara dos Deputados, ele é previsto no chamado Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que unifica cinco tributos: IPI, PIS e Cofins (federais), ICMS (estadual) e ISS (municipal).