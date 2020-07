Guedes diz que governo dará ‘passos iniciais’ de tributária nos próximos dias

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que nos próximos dias a equipe econômica pretende dar os “passos iniciais” de uma proposta de reforma tributária do governo, em live da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, nesta sexta-feira, 3. O minsitro afirmou que o presidente Jair Bolsonaro está “determinado” a continuar com as reformas estruturais.

De acordo com o chefe da pasta da Economia, além da unificação de impostos federais, estadual e municipal, a equipe pretende incluir a redução de tributos a empresas e criação de imposto sobre dividendos. A proposta, segundo o minsitro, envolve articular a criação de um Imposto sobre Valor Agregado (IVA) federal, que substituiria os impostos federais PIS, Cofins, IPI, o estadual ICMS e o municipal ISS, além da ampliação da base de tributação. “Ao invés de ter só uma base de consumo e renda, e o Brasil tributa demais o consumo por impostos indiretos, que são regressivos, e de menos a renda, é melhor em vez de ter que aumentar muito o imposto de renda, criar uma outra base de tributação qualquer, que podem ser transações digitais, pagamentos, que te permita manter alíquotas baixas”, afirmou. “Temos que reduzir o imposto sobre as empresas e colocar uma alíquota. Não é razoável, nem socialmente justo que alguém que vive de capital pague 0 de imposto de renda sobre dividendo enquanto o trabalhador paga até 27,5%”, defendeu.

Guedes tentou justificar a demora na apresentação de uma proposta de reforma tributária pelo governo, prometida desde a metade de 2019, pela demora na aprovação da Reforma da Previdência, que disse ter esperado que ocorresse pouco depois de julho. “Houve um problema político, a coisa acabou escorregando para o final de novembro, então não seguimos o nosso cronograma. Nesse intervalo inclusive o secretário da receita acabou saindo e tive que reformular o programa todo”, disse. No início do ano, no entanto, o governo continuava frustrando as expectativas de entregar a reforma ao Congresso, que avançou com as discussões principalmente da PEC 45, de autoria do deputado Baleia Rossi (MDB-SP), que inclui propostas concomitantes com as mencionadas pelo ministro, como a unificação de impostos. Segundo o ministro, a proposta do governo já está pronta para ser “disparada”.

Além da reforma, Guedes afirmou acreditar que medidas como o marco regulatório do saneamento e privatizações possam destravar investimentos em cerca de dois a três meses e contribuir para um cenário de retomada econômica.