Guedes anuncia R$ 15 bi para atender autônomos

Fatia robusta do mercado de trabalho, os autônomos e informais vão receber apoio financeiro do governo federal em razão da pandemia do coronavírus, segundo anunciado pelo ministro Paulo Guedes na coletiva desta tarde de quarta, 18, em Brasília. Segundo o titular da Economia, o aporte será de R$ 15 bilhões, distribuídos em três partes iguais durante três meses. No ano de 2019, a taxa de informalidade alcançou recorde em 19 Estados, além do Distrito Federal. Na média do Brasil, a taxa de informalidade foi de 41,1%, o equivalente a 38,4 milhões de pessoas entre os trabalhadores ocupados.