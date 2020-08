Guedes bate em americanos para defender política ambiental de Bolsonaro

Enquanto parte do governo compra briga com a China, Paulo Guedes decidiu bater de frente com os Estados Unidos. O ministro da Economia não gostou ao ser questionado sobre a política ambiental do governo de Jair Bolsonaro durante o evento Aspen Security Forum, organizado por um think tank americano. “Entendemos a preocupação de vocês (norte-americanos), porque vocês desmataram suas florestas”, disse Guedes ao falar do tema.

Ele continuou: “Vocês querem nos poupar de desmatar a floresta, como vocês desmataram as suas. Sabemos que vocês tiveram guerras civis, também tiveram escravidão, e só pedimos para que vocês sejam amáveis como somos amáveis. Vocês mataram seus índios, não miscigenaram”.

O ministro ainda fez críticas ao que chamou de dança “bochecha com bochecha” de americanos com os chineses. “Nem um brasileiro bêbado ousaria alavancar o sistema bancário 36 vezes como os EUA”, completou, em referência à crise bancária de 2008.